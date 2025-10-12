Informações de preço de Drawnblade (BLADE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00007477 $ 0.00007477 $ 0.00007477 Mínimo 24h $ 0.00009038 $ 0.00009038 $ 0.00009038 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00007477$ 0.00007477 $ 0.00007477 Máximo 24h $ 0.00009038$ 0.00009038 $ 0.00009038 Máximo histórico $ 0.00039846$ 0.00039846 $ 0.00039846 Menor preço $ 0.0000697$ 0.0000697 $ 0.0000697 Variação de Preço (1h) +0.75% Alteração de Preço (1D) -5.73% Variação de Preço (7d) -36.07% Variação de Preço (7d) -36.07%

O preço em tempo real de Drawnblade (BLADE) é $0.0000783. Nas últimas 24 horas, BLADE foi negociado entre a mínima de $ 0.00007477 e a máxima de $ 0.00009038, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLADE é $ 0.00039846, enquanto o mais baixo é $ 0.0000697.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLADE variou +0.75% na última hora, -5.73% nas últimas 24 horas e -36.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Drawnblade (BLADE)

Capitalização de mercado $ 77.87K$ 77.87K $ 77.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.87K$ 77.87K $ 77.87K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,973,317.231868 999,973,317.231868 999,973,317.231868

A capitalização de mercado atual de Drawnblade é $ 77.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLADE é 999.97M, com um fornecimento total de 999973317.231868. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.87K.