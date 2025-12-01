Preço de Drawcast hoje

O preço ao vivo de Drawcast (DRAW) hoje é --, com uma variação de 6.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRAW para USD é de -- por DRAW.

Drawcast ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,949, com um fornecimento em circulação de 100.00B DRAW. Nas últimas 24 horas, DRAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000311, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DRAW movimentou-se -2.39% na última hora e -23.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Drawcast (DRAW)

Capitalização de mercado $ 44.95K$ 44.95K $ 44.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.95K$ 44.95K $ 44.95K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Drawcast é $ 44.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DRAW é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.95K.