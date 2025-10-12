O que é Dragon Coin ($DGN)

Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success. Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.

Recurso de Dragon Coin ($DGN) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Dragon Coin ($DGN)

Compreender a tokenomics de Dragon Coin ($DGN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $DGN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dragon Coin ($DGN) Quanto vale hoje o Dragon Coin ($DGN)? O preço ao vivo de $DGN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de $DGN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de $DGN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dragon Coin? A capitalização de mercado de $DGN é $ 738.36K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de $DGN? O fornecimento circulante de $DGN é de 998.28M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $DGN? $DGN atingiu um preço máximo histórico de 0.02061428 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $DGN? $DGN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de $DGN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $DGN é -- USD . $DGN vai subir ainda este ano? $DGN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $DGN para uma análise mais detalhada.

