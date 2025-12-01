Preço de Dr Emma Sage hoje

O preço ao vivo de Dr Emma Sage (EMMA) hoje é $ 0.00009104, com uma variação de 4.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMMA para USD é de $ 0.00009104 por EMMA.

Dr Emma Sage ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,131, com um fornecimento em circulação de 1.00B EMMA. Nas últimas 24 horas, EMMA foi negociado entre $ 0.00009113 (mínimo) e $ 0.00009577 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00037869, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003384.

No desempenho de curto prazo, EMMA movimentou-se -1.31% na última hora e -3.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dr Emma Sage (EMMA)

Capitalização de mercado $ 91.13K$ 91.13K $ 91.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.13K$ 91.13K $ 91.13K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dr Emma Sage é $ 91.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EMMA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.13K.