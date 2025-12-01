Preço de DPAI hoje

O preço ao vivo de DPAI (DPAI) hoje é $ 0.00045474, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DPAI para USD é de $ 0.00045474 por DPAI.

DPAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,547.38, com um fornecimento em circulação de 10.00M DPAI. Nas últimas 24 horas, DPAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01647213, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00041213.

No desempenho de curto prazo, DPAI movimentou-se -- na última hora e +7.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DPAI (DPAI)

Capitalização de mercado $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DPAI é $ 4.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DPAI é 10.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.55K.