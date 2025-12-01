Preço de Dosa the Demon hoje

O preço ao vivo de Dosa the Demon (DOSA) hoje é $ 0.00035704, com uma variação de 1.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOSA para USD é de $ 0.00035704 por DOSA.

Dosa the Demon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 345,064, com um fornecimento em circulação de 980.00M DOSA. Nas últimas 24 horas, DOSA foi negociado entre $ 0.00034731 (mínimo) e $ 0.00036098 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00220213, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00018326.

No desempenho de curto prazo, DOSA movimentou-se +1.09% na última hora e -14.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dosa the Demon (DOSA)

Capitalização de mercado $ 345.06K$ 345.06K $ 345.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 345.06K$ 345.06K $ 345.06K Fornecimento Circulante 980.00M 980.00M 980.00M Fornecimento total 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dosa the Demon é $ 345.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOSA é 980.00M, com um fornecimento total de 980000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 345.06K.