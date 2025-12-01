Preço de Dorol hoje

O preço ao vivo de Dorol (DRL) hoje é $ 3,836.2, com uma variação de 0.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRL para USD é de $ 3,836.2 por DRL.

Dorol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,244, com um fornecimento em circulação de 13.36 DRL. Nas últimas 24 horas, DRL foi negociado entre $ 3,833.12 (mínimo) e $ 3,863.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,469.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 3,321.49.

No desempenho de curto prazo, DRL movimentou-se -- na última hora e -0.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dorol (DRL)

Capitalização de mercado $ 51.24K$ 51.24K $ 51.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.36B$ 38.36B $ 38.36B Fornecimento Circulante 13.36 13.36 13.36 Fornecimento total 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

A capitalização de mercado atual de Dorol é $ 51.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DRL é 13.36, com um fornecimento total de 9999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.36B.