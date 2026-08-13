Preço de Dork Lord hoje

O preço ao vivo de Dork Lord (DORKY) hoje é $ 0.00387995, com uma variação de 11.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DORKY para USD é de $ 0.00387995 por DORKY.

Dork Lord ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 269,346, com um fornecimento em circulação de 69.42M DORKY. Nas últimas 24 horas, DORKY foi negociado entre $ 0.00388165 (mínimo) e $ 0.00442244 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.16356, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00227582.

No desempenho de curto prazo, DORKY movimentou-se -0.20% na última hora e -14.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.10K.

Informações de mercado de Dork Lord (DORKY)

Capitalização de mercado $ 269.35K$ 269.35K $ 269.35K Volume (24h) $ 2.10K$ 2.10K $ 2.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 269.35K$ 269.35K $ 269.35K Fornecimento Circulante 69.42M 69.42M 69.42M Fornecimento total 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

A capitalização de mercado atual de Dork Lord é $ 269.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.10K. A oferta em circulação de DORKY é 69.42M, com um fornecimento total de 69420000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 269.35K.