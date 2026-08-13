Preço de DORA AI by Virtuals hoje

O preço ao vivo de DORA AI by Virtuals (DORA) hoje é $ 0, com uma variação de 8.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DORA para USD é de $ 0 por DORA.

DORA AI by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,025, com um fornecimento em circulação de 854.42M DORA. Nas últimas 24 horas, DORA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02329158, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DORA movimentou-se -0.74% na última hora e +1.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DORA AI by Virtuals (DORA)

Capitalização de mercado $ 77.03K$ 77.03K $ 77.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.03K$ 77.03K $ 77.03K Fornecimento Circulante 854.42M 854.42M 854.42M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DORA AI by Virtuals é $ 77.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DORA é 854.42M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.03K.