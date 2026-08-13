Preço de Dolos The Bully hoje

O preço ao vivo de Dolos The Bully (BULLY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULLY para USD é de $ 0 por BULLY.

Dolos The Bully ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 148,730, com um fornecimento em circulação de 960.43M BULLY. Nas últimas 24 horas, BULLY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.260741, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BULLY movimentou-se +0.52% na última hora e +2.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 176.97.

Informações de mercado de Dolos The Bully (BULLY)

Capitalização de mercado $ 148.73K$ 148.73K $ 148.73K Volume (24h) $ 176.97$ 176.97 $ 176.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 148.73K$ 148.73K $ 148.73K Fornecimento Circulante 960.43M 960.43M 960.43M Fornecimento total 960,431,472.346633 960,431,472.346633 960,431,472.346633

A capitalização de mercado atual de Dolos The Bully é $ 148.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 176.97. A oferta em circulação de BULLY é 960.43M, com um fornecimento total de 960431472.346633. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 148.73K.