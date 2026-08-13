Preço de Doland Tremp hoje

O preço ao vivo de Doland Tremp (TREMP) hoje é $ 0.00311987, com uma variação de 1.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TREMP para USD é de $ 0.00311987 por TREMP.

Doland Tremp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 311,841, com um fornecimento em circulação de 99.95M TREMP. Nas últimas 24 horas, TREMP foi negociado entre $ 0.00303187 (mínimo) e $ 0.00315031 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00269748.

No desempenho de curto prazo, TREMP movimentou-se -0.02% na última hora e -6.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.10K.

Informações de mercado de Doland Tremp (TREMP)

Capitalização de mercado $ 311.84K$ 311.84K $ 311.84K Volume (24h) $ 3.10K$ 3.10K $ 3.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 311.84K$ 311.84K $ 311.84K Fornecimento Circulante 99.95M 99.95M 99.95M Fornecimento total 99,951,795.08723007 99,951,795.08723007 99,951,795.08723007

A capitalização de mercado atual de Doland Tremp é $ 311.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.10K. A oferta em circulação de TREMP é 99.95M, com um fornecimento total de 99951795.08723007. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 311.84K.