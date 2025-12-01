Preço de DOGUE hoje

O preço ao vivo de DOGUE (DOGUE) hoje é --, com uma variação de 3.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGUE para USD é de -- por DOGUE.

DOGUE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,026.28, com um fornecimento em circulação de 999.57M DOGUE. Nas últimas 24 horas, DOGUE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGUE movimentou-se +0.61% na última hora e -28.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DOGUE (DOGUE)

Capitalização de mercado $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K Fornecimento Circulante 999.57M 999.57M 999.57M Fornecimento total 999,566,063.309543 999,566,063.309543 999,566,063.309543

A capitalização de mercado atual de DOGUE é $ 6.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGUE é 999.57M, com um fornecimento total de 999566063.309543. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.03K.