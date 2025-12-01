Preço de Dogstock hoje

O preço ao vivo de Dogstock (DSTOCK) hoje é --, com uma variação de 6.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DSTOCK para USD é de -- por DSTOCK.

Dogstock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,504, com um fornecimento em circulação de 999.29B DSTOCK. Nas últimas 24 horas, DSTOCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000366, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DSTOCK movimentou-se -1.32% na última hora e +0.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogstock (DSTOCK)

Capitalização de mercado $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Fornecimento Circulante 999.29B 999.29B 999.29B Fornecimento total 999,291,003,099.6342 999,291,003,099.6342 999,291,003,099.6342

A capitalização de mercado atual de Dogstock é $ 38.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DSTOCK é 999.29B, com um fornecimento total de 999291003099.6342. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.50K.