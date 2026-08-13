Preço de Dogs Rock hoje

O preço ao vivo de Dogs Rock (DOGSROCK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGSROCK para USD é de $ 0 por DOGSROCK.

Dogs Rock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 106,345, com um fornecimento em circulação de 100,000.00T DOGSROCK. Nas últimas 24 horas, DOGSROCK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGSROCK movimentou-se -- na última hora e +2.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogs Rock (DOGSROCK)

Capitalização de mercado $ 106.35K$ 106.35K $ 106.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 106.35K$ 106.35K $ 106.35K Fornecimento Circulante 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Fornecimento total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

A capitalização de mercado atual de Dogs Rock é $ 106.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGSROCK é 100,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 106.35K.