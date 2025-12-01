Preço de DogKing On XLayer hoje

O preço ao vivo de DogKing On XLayer (DOGKING) hoje é --, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGKING para USD é de -- por DOGKING.

DogKing On XLayer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,618.84, com um fornecimento em circulação de 210.00B DOGKING. Nas últimas 24 horas, DOGKING foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGKING movimentou-se -- na última hora e +0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DogKing On XLayer (DOGKING)

Capitalização de mercado $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Fornecimento Circulante 210.00B 210.00B 210.00B Fornecimento total 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

