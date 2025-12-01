Preço de doginblock hoje

O preço ao vivo de doginblock (DIB) hoje é $ 0.0000045, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIB para USD é de $ 0.0000045 por DIB.

doginblock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,496.74, com um fornecimento em circulação de 998.25M DIB. Nas últimas 24 horas, DIB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004599, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000404.

No desempenho de curto prazo, DIB movimentou-se -- na última hora e +5.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de doginblock (DIB)

Capitalização de mercado $ 4.50K$ 4.50K $ 4.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.50K$ 4.50K $ 4.50K Fornecimento Circulante 998.25M 998.25M 998.25M Fornecimento total 998,250,270.365937 998,250,270.365937 998,250,270.365937

A capitalização de mercado atual de doginblock é $ 4.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DIB é 998.25M, com um fornecimento total de 998250270.365937. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.50K.