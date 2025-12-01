Preço de Doghouse Coin hoje

O preço ao vivo de Doghouse Coin (DOGHOUSE) hoje é --, com uma variação de 18.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGHOUSE para USD é de -- por DOGHOUSE.

Doghouse Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,903.32, com um fornecimento em circulação de 999.25M DOGHOUSE. Nas últimas 24 horas, DOGHOUSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGHOUSE movimentou-se -0.14% na última hora e -26.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doghouse Coin (DOGHOUSE)

Capitalização de mercado $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Fornecimento Circulante 999.25M 999.25M 999.25M Fornecimento total 999,250,489.7187802 999,250,489.7187802 999,250,489.7187802

