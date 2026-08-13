Preço de Doggy hoje

O preço ao vivo de Doggy (DOGGY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGGY para USD é de $ 0 por DOGGY.

Doggy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,049, com um fornecimento em circulação de 2.25B DOGGY. Nas últimas 24 horas, DOGGY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02948903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGGY movimentou-se -0.02% na última hora e +2.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doggy (DOGGY)

Capitalização de mercado $ 158.05K$ 158.05K $ 158.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.05K$ 158.05K $ 158.05K Fornecimento Circulante 2.25B 2.25B 2.25B Fornecimento total 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

A capitalização de mercado atual de Doggy é $ 158.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGGY é 2.25B, com um fornecimento total de 2250595564.23979. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.05K.