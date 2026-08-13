Preço de Doggacoin hoje

O preço ao vivo de Doggacoin (DOGGA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGGA para USD é de $ 0 por DOGGA.

Doggacoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,431.67, com um fornecimento em circulação de 144.60B DOGGA. Nas últimas 24 horas, DOGGA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGGA movimentou-se -0.24% na última hora e +0.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doggacoin (DOGGA)

Capitalização de mercado $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Fornecimento Circulante 144.60B 144.60B 144.60B Fornecimento total 144,600,000,000.0 144,600,000,000.0 144,600,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Doggacoin é $ 12.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGGA é 144.60B, com um fornecimento total de 144600000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.43K.