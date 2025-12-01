Preço de Dogenarii coin hoje

O preço ao vivo de Dogenarii coin (DOGENARII) hoje é --, com uma variação de 2.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGENARII para USD é de -- por DOGENARII.

Dogenarii coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,561, com um fornecimento em circulação de 1.00B DOGENARII. Nas últimas 24 horas, DOGENARII foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGENARII movimentou-se +0.60% na última hora e -5.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogenarii coin (DOGENARII)

Capitalização de mercado $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

