Preço de Dogelana hoje

O preço ao vivo de Dogelana (DGLN) hoje é $ 0, com uma variação de 3.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DGLN para USD é de $ 0 por DGLN.

Dogelana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,281, com um fornecimento em circulação de 15.00B DGLN. Nas últimas 24 horas, DGLN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DGLN movimentou-se +0.01% na última hora e -6.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogelana (DGLN)

Capitalização de mercado $ 56.28K$ 56.28K $ 56.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.28K$ 56.28K $ 56.28K Fornecimento Circulante 15.00B 15.00B 15.00B Fornecimento total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dogelana é $ 56.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DGLN é 15.00B, com um fornecimento total de 15000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.28K.