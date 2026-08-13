Preço de Dogecoin20 hoje

O preço ao vivo de Dogecoin20 (DOGE20) hoje é $ 0, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGE20 para USD é de $ 0 por DOGE20.

Dogecoin20 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 138,806, com um fornecimento em circulação de 140.00B DOGE20. Nas últimas 24 horas, DOGE20 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGE20 movimentou-se -- na última hora e +2.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogecoin20 (DOGE20)

Capitalização de mercado $ 138.81K$ 138.81K $ 138.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.81K$ 138.81K $ 138.81K Fornecimento Circulante 140.00B 140.00B 140.00B Fornecimento total 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dogecoin20 é $ 138.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGE20 é 140.00B, com um fornecimento total de 140000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.81K.