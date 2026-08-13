Preço de Dogechain hoje

O preço ao vivo de Dogechain (DC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DC para USD é de $ 0 por DC.

Dogechain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,061,739, com um fornecimento em circulação de 96.92B DC. Nas últimas 24 horas, DC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00462755, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogechain (DC)

Capitalização de mercado $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Fornecimento Circulante 96.92B 96.92B 96.92B Fornecimento total 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423

A capitalização de mercado atual de Dogechain é $ 2.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DC é 96.92B, com um fornecimento total de 169576384737.7423. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.61M.