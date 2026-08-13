Preço de DogeBonk hoje

O preço ao vivo de DogeBonk (DOBO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOBO para USD é de $ 0 por DOBO.

DogeBonk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 150,912, com um fornecimento em circulação de 420.69M DOBO. Nas últimas 24 horas, DOBO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00899946, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOBO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.09.

Informações de mercado de DogeBonk (DOBO)

Capitalização de mercado $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K Volume (24h) $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K Fornecimento Circulante 420.69M 420.69M 420.69M Fornecimento total 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

A capitalização de mercado atual de DogeBonk é $ 150.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.09. A oferta em circulação de DOBO é 420.69M, com um fornecimento total de 420690000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.91K.