Preço de Doge Head Coin hoje

O preço ao vivo de Doge Head Coin (DHC) hoje é $ 0.679136, com uma variação de 11.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DHC para USD é de $ 0.679136 por DHC.

Doge Head Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,842,268, com um fornecimento em circulação de 10.02M DHC. Nas últimas 24 horas, DHC foi negociado entre $ 0.605967 (mínimo) e $ 0.721575 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03381452.

No desempenho de curto prazo, DHC movimentou-se +1.36% na última hora e -19.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doge Head Coin (DHC)

Capitalização de mercado $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Fornecimento Circulante 10.02M 10.02M 10.02M Fornecimento total 10,023,206.69703782 10,023,206.69703782 10,023,206.69703782

