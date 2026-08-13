Preço de Doge CEO hoje

O preço ao vivo de Doge CEO (DOGECEO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGECEO para USD é de $ 0 por DOGECEO.

Doge CEO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,069, com um fornecimento em circulação de 418,937.52T DOGECEO. Nas últimas 24 horas, DOGECEO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGECEO movimentou-se -- na última hora e +5.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doge CEO (DOGECEO)

Capitalização de mercado $ 37.07K$ 37.07K $ 37.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.07K$ 37.07K $ 37.07K Fornecimento Circulante 418,937.52T 418,937.52T 418,937.52T Fornecimento total 4.189375215816031e+17 4.189375215816031e+17 4.189375215816031e+17

A capitalização de mercado atual de Doge CEO é $ 37.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGECEO é 418,937.52T, com um fornecimento total de 4.189375215816031e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.07K.