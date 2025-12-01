Preço de Doge Baby hoje

O preço ao vivo de Doge Baby (DOGE BABY) hoje é $ 0.03426607, com uma variação de 8.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGE BABY para USD é de $ 0.03426607 por DOGE BABY.

Doge Baby ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,279.82, com um fornecimento em circulação de 300.00K DOGE BABY. Nas últimas 24 horas, DOGE BABY foi negociado entre $ 0.03158614 (mínimo) e $ 0.03430991 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 25.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02947193.

No desempenho de curto prazo, DOGE BABY movimentou-se -0.00% na última hora e +8.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doge Baby (DOGE BABY)

Capitalização de mercado $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Fornecimento Circulante 300.00K 300.00K 300.00K Fornecimento total 300,000.0 300,000.0 300,000.0

