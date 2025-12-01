Preço de Dogami hoje

O preço ao vivo de Dogami (DOGA) hoje é $ 0.00036998, com uma variação de 5.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGA para USD é de $ 0.00036998 por DOGA.

Dogami ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 286,719, com um fornecimento em circulação de 774.97M DOGA. Nas últimas 24 horas, DOGA foi negociado entre $ 0.00036997 (mínimo) e $ 0.00041285 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.413535, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00018041.

No desempenho de curto prazo, DOGA movimentou-se +0.00% na última hora e +9.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dogami (DOGA)

Capitalização de mercado $ 286.72K$ 286.72K $ 286.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 328.87K$ 328.87K $ 328.87K Fornecimento Circulante 774.97M 774.97M 774.97M Fornecimento total 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

