Preço de Dog on Wire hoje

O preço ao vivo de Dog on Wire (DOW) hoje é $ 0, com uma variação de 9.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOW para USD é de $ 0 por DOW.

Dog on Wire ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 443,409, com um fornecimento em circulação de 981.37M DOW. Nas últimas 24 horas, DOW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOW movimentou-se -9.73% na última hora e +10,280.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 519.63K.

Informações de mercado de Dog on Wire (DOW)

Capitalização de mercado $ 443.41K$ 443.41K $ 443.41K Volume (24h) $ 519.63K$ 519.63K $ 519.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 443.41K$ 443.41K $ 443.41K Fornecimento Circulante 981.37M 981.37M 981.37M Fornecimento total 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984

A capitalização de mercado atual de Dog on Wire é $ 443.41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 519.63K. A oferta em circulação de DOW é 981.37M, com um fornecimento total de 981372448.6756984. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 443.41K.