Preço de Dog In Vest hoje

O preço ao vivo de Dog In Vest (INVEST) hoje é $ 0.0000257, com uma variação de 5.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INVEST para USD é de $ 0.0000257 por INVEST.

Dog In Vest ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,697, com um fornecimento em circulação de 999.79M INVEST. Nas últimas 24 horas, INVEST foi negociado entre $ 0.00002432 (mínimo) e $ 0.00002656 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0053796, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002138.

No desempenho de curto prazo, INVEST movimentou-se -0.18% na última hora e +12.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dog In Vest (INVEST)

Capitalização de mercado $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,786,625.475759 999,786,625.475759 999,786,625.475759

A capitalização de mercado atual de Dog In Vest é $ 25.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INVEST é 999.79M, com um fornecimento total de 999786625.475759. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.70K.