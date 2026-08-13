Preço de Dog In Sock hoje

O preço ao vivo de Dog In Sock (PUP) hoje é $ 0, com uma variação de 4.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUP para USD é de $ 0 por PUP.

Dog In Sock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,179, com um fornecimento em circulação de 999.99M PUP. Nas últimas 24 horas, PUP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUP movimentou-se -0.03% na última hora e -5.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dog In Sock (PUP)

Capitalização de mercado $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

A capitalização de mercado atual de Dog In Sock é $ 61.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUP é 999.99M, com um fornecimento total de 999987463.538239. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.18K.