Preço de Dog Food Token hoje

O preço ao vivo de Dog Food Token (OISHII) hoje é $ 0, com uma variação de 11.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OISHII para USD é de $ 0 por OISHII.

Dog Food Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,432, com um fornecimento em circulação de 250.00M OISHII. Nas últimas 24 horas, OISHII foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00178746, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OISHII movimentou-se -0.24% na última hora e +6.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 816.21.

Informações de mercado de Dog Food Token (OISHII)

Capitalização de mercado $ 77.43K$ 77.43K $ 77.43K Volume (24h) $ 816.21$ 816.21 $ 816.21 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.43K$ 77.43K $ 77.43K Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento total 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dog Food Token é $ 77.43K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 816.21. A oferta em circulação de OISHII é 250.00M, com um fornecimento total de 250000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.43K.