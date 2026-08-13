Preço de Dog Collar hoje

O preço ao vivo de Dog Collar (COLLAR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLLAR para USD é de $ 0 por COLLAR.

Dog Collar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 140,689, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T COLLAR. Nas últimas 24 horas, COLLAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COLLAR movimentou-se -0.24% na última hora e +0.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dog Collar (COLLAR)

Capitalização de mercado $ 140.69K$ 140.69K $ 140.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.69K$ 140.69K $ 140.69K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de Dog Collar é $ 140.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COLLAR é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.69K.