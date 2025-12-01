Preço de Doctor Mutant hoje

O preço ao vivo de Doctor Mutant (DRMUTANT) hoje é $ 0.00002733, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRMUTANT para USD é de $ 0.00002733 por DRMUTANT.

Doctor Mutant ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,333, com um fornecimento em circulação de 1.00B DRMUTANT. Nas últimas 24 horas, DRMUTANT foi negociado entre $ 0.00002728 (mínimo) e $ 0.00002746 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00232529, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002423.

No desempenho de curto prazo, DRMUTANT movimentou-se -0.05% na última hora e +0.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Doctor Mutant (DRMUTANT)

Capitalização de mercado $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

