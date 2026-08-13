Preço de DLP Duck hoje

O preço ao vivo de DLP Duck (DUCK) hoje é $ 0.00125805, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUCK para USD é de $ 0.00125805 por DUCK.

DLP Duck ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,814, com um fornecimento em circulação de 45.27M DUCK. Nas últimas 24 horas, DUCK foi negociado entre $ 0.00125114 (mínimo) e $ 0.00126708 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DUCK movimentou-se -0.11% na última hora e -0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 110.23.

Informações de mercado de DLP Duck (DUCK)

Capitalização de mercado $ 55.81K$ 55.81K $ 55.81K Volume (24h) $ 110.23$ 110.23 $ 110.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.94K$ 83.94K $ 83.94K Fornecimento Circulante 45.27M 45.27M 45.27M Fornecimento total 66,718,819.27799231 66,718,819.27799231 66,718,819.27799231

A capitalização de mercado atual de DLP Duck é $ 55.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 110.23. A oferta em circulação de DUCK é 45.27M, com um fornecimento total de 66718819.27799231. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.94K.