Preço de Disco By Matt Furie hoje

O preço ao vivo de Disco By Matt Furie (DISCO) hoje é $ 0.00005303, com uma variação de 14.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DISCO para USD é de $ 0.00005303 por DISCO.

Disco By Matt Furie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,424, com um fornecimento em circulação de 1.00B DISCO. Nas últimas 24 horas, DISCO foi negociado entre $ 0.0000456 (mínimo) e $ 0.00005484 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00306541, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004377.

No desempenho de curto prazo, DISCO movimentou-se +2.18% na última hora e -55.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Disco By Matt Furie (DISCO)

Capitalização de mercado $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

