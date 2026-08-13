Preço de DISCLOSURE hoje

O preço ao vivo de DISCLOSURE (DISCLOSURE) hoje é $ 0, com uma variação de 16.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DISCLOSURE para USD é de $ 0 por DISCLOSURE.

DISCLOSURE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,925.77, com um fornecimento em circulação de 729.95M DISCLOSURE. Nas últimas 24 horas, DISCLOSURE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DISCLOSURE movimentou-se -0.18% na última hora e +14.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DISCLOSURE (DISCLOSURE)

Capitalização de mercado $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Fornecimento Circulante 729.95M 729.95M 729.95M Fornecimento total 999,930,827.377716 999,930,827.377716 999,930,827.377716

A capitalização de mercado atual de DISCLOSURE é $ 14.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DISCLOSURE é 729.95M, com um fornecimento total de 999930827.377716. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.93K.