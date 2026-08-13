Em que rede blockchain Dino Tycoon opera?

Dino Tycoon opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de TYCOON?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de 0.59% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Dino Tycoon pertence?

Dino Tycoon se enquadra na categoria Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,AI Applications,Binance Alpha Spotlight. Essa classificação ajuda os investidores a comparar TYCOON com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Dino Tycoon?

Sua capitalização de mercado é de R$349399.36344150420000, colocando o ativo na posição #6426. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de TYCOON estão atualmente em circulação?

Há 217500000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Dino Tycoon hoje?

Nos últimos dias, TYCOON gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Dino Tycoon flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.