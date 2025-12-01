Preço de dihcoin hoje

O preço ao vivo de dihcoin (DIH) hoje é $ 0.0000257, com uma variação de 14.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIH para USD é de $ 0.0000257 por DIH.

dihcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,665, com um fornecimento em circulação de 998.72M DIH. Nas últimas 24 horas, DIH foi negociado entre $ 0.00002246 (mínimo) e $ 0.00002646 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00064411, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001856.

No desempenho de curto prazo, DIH movimentou-se -0.18% na última hora e +11.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de dihcoin (DIH)

Capitalização de mercado $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Fornecimento Circulante 998.72M 998.72M 998.72M Fornecimento total 998,721,064.844923 998,721,064.844923 998,721,064.844923

