Preço de Digital Oil Memecoin hoje

O preço ao vivo de Digital Oil Memecoin (OIL) hoje é --, com uma variação de 6.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OIL para USD é de -- por OIL.

Digital Oil Memecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,271, com um fornecimento em circulação de 998.28M OIL. Nas últimas 24 horas, OIL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00353663, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OIL movimentou-se -0.41% na última hora e +19.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Digital Oil Memecoin (OIL)

Capitalização de mercado $ 100.27K$ 100.27K $ 100.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.27K$ 100.27K $ 100.27K Fornecimento Circulante 998.28M 998.28M 998.28M Fornecimento total 998,279,284.843752 998,279,284.843752 998,279,284.843752

