Preço de Digital ASSet Treasury hoje

O preço ao vivo de Digital ASSet Treasury (DAT) hoje é --, com uma variação de 14.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DAT para USD é de -- por DAT.

Digital ASSet Treasury ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 970,342, com um fornecimento em circulação de 1000.00M DAT. Nas últimas 24 horas, DAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.0011547 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00316335, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DAT movimentou-se -1.01% na última hora e -42.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Digital ASSet Treasury (DAT)

Capitalização de mercado $ 970.34K$ 970.34K $ 970.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 970.34K$ 970.34K $ 970.34K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,533.039619 999,999,533.039619 999,999,533.039619

