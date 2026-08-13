Qual é o preço atual de Dexter AI?

Dexter AI está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 3.70% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como DEXTER se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 3.70% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se DEXTER está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Dexter AI está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, DEXTER demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Dexter AI hoje?

A capitalização de mercado de R$2331768.35260732440000 coloca DEXTER no ranking #3687, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente DEXTER está sendo negociado?

Dexter AI gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de DEXTER?

Com 999893667.51038 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.