Tokenomics de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)
Tokenomics e análise de preços de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)
DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.
Tokenomics de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens DTF6900 que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens DTF6900 podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do DTF6900, explore o preço em tempo real do token DTF6900!
Previsão de preço de DTF6900
Quer saber para onde o DTF6900 pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do DTF6900 combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"