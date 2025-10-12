Informações de preço de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.01% Alteração de Preço (1D) -1.21% Variação de Preço (7d) -40.34% Variação de Preço (7d) -40.34%

O preço em tempo real de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) é --. Nas últimas 24 horas, DTF6900 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DTF6900 é $ 0.00127758, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DTF6900 variou +2.01% na última hora, -1.21% nas últimas 24 horas e -40.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Capitalização de mercado $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K Fornecimento Circulante 815.86M 815.86M 815.86M Fornecimento total 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

A capitalização de mercado atual de Dex Trending Fund 6900 é $ 13.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DTF6900 é 815.86M, com um fornecimento total de 815858279.47. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.21K.