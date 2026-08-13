Qual é o preço atual de DEV TOMMY JINGL?

DEV TOMMY JINGL está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como TOMMYJINGL se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de --% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se TOMMYJINGL está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como DEV TOMMY JINGL está se saindo em comparação com tokens da categoria Entertainment,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

No segmento Entertainment,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, TOMMYJINGL demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de DEV TOMMY JINGL hoje?

A capitalização de mercado de R$3025459.66374873342000 coloca TOMMYJINGL no ranking #3398, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente TOMMYJINGL está sendo negociado?

DEV TOMMY JINGL gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de TOMMYJINGL?

Com 991796980.559428 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.