Informações de preço de Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00007366 Máximo 24h $ 0.00008776 Máximo histórico $ 0.00089122 Menor preço $ 0.00006191 Variação de Preço (1h) +0.36% Alteração de Preço (1D) -5.38% Variação de Preço (7d) -45.95%

O preço em tempo real de Dessistant by Virtuals (DESS) é $0.00007921. Nas últimas 24 horas, DESS foi negociado entre a mínima de $ 0.00007366 e a máxima de $ 0.00008776, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DESS é $ 0.00089122, enquanto o mais baixo é $ 0.00006191.

Em termos de desempenho de curto prazo, DESS variou +0.36% na última hora, -5.38% nas últimas 24 horas e -45.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dessistant by Virtuals (DESS)

Capitalização de mercado $ 36.80K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.21K Fornecimento Circulante 464.52M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dessistant by Virtuals é $ 36.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DESS é 464.52M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.21K.