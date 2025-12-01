Preço de Descipher Fund hoje

O preço ao vivo de Descipher Fund (DESCI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DESCI para USD é de -- por DESCI.

Descipher Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,948.18, com um fornecimento em circulação de 56.00M DESCI. Nas últimas 24 horas, DESCI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00445736, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DESCI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Descipher Fund (DESCI)

Capitalização de mercado $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Fornecimento Circulante 56.00M 56.00M 56.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Descipher Fund é $ 4.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DESCI é 56.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.84K.