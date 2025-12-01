Preço de Deputy Dawgs hoje

O preço ao vivo de Deputy Dawgs (DDAWGS) hoje é $ 0.00000348, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DDAWGS para USD é de $ 0.00000348 por DDAWGS.

Deputy Dawgs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,088,608, com um fornecimento em circulação de 313.00B DDAWGS. Nas últimas 24 horas, DDAWGS foi negociado entre $ 0.00000345 (mínimo) e $ 0.0000035 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000667, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000345.

No desempenho de curto prazo, DDAWGS movimentou-se -- na última hora e -5.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Deputy Dawgs (DDAWGS)

Capitalização de mercado $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Fornecimento Circulante 313.00B 313.00B 313.00B Fornecimento total 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

