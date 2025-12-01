Preço de Depot App hoje

O preço ao vivo de Depot App (DEPOT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEPOT para USD é de -- por DEPOT.

Depot App ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,398.9, com um fornecimento em circulação de 80.00M DEPOT. Nas últimas 24 horas, DEPOT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01573771, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEPOT movimentou-se -- na última hora e -31.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Depot App (DEPOT)

Capitalização de mercado $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K Fornecimento Circulante 80.00M 80.00M 80.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Depot App é $ 8.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEPOT é 80.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.50K.