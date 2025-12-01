Preço de Depinet hoje

O preço ao vivo de Depinet (DEPIN) hoje é $ 0.00007464, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEPIN para USD é de $ 0.00007464 por DEPIN.

Depinet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,720.15, com um fornecimento em circulação de 90.04M DEPIN. Nas últimas 24 horas, DEPIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01271154, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003786.

No desempenho de curto prazo, DEPIN movimentou-se -- na última hora e +5.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Depinet (DEPIN)

Capitalização de mercado $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Fornecimento Circulante 90.04M 90.04M 90.04M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

